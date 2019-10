1:0 gegen Sturm: Torgarant Monschein erlöst die Austria

Nach einer wenig ansehnlichen Viertelstunde hätte Sturm in Führung gehen müssen, als man die Fünfer-Abwehrreihe der Austria aushebelte. Despodov schob den Ball an Torhüter Lucic, aber auch an der Stange vorbei. Wenig später assistierte Despodov Röcher, dessen Schuss an die Stange abgefälscht wurde. Und die Austria? Produzierte nur Stückwerk, wirkte verunsichert, wurde nie gefährlich. Und konnte von Glück reden, dass Lucic knapp vor der Pause zwei weitere heikle Situationen entschärfte.