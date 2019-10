Souveräner Erfolg des WAC, der LASK siegt mit viel Mühe

Währenddessen machte sich der LASK in Hartberg selbst das Leben schwer: Nach einer Stunde mussten sich die LASK-Spieler in Hartberg wie in Lissabon vorgekommen sein. Wie schon am Donnerstag gegen Sporting in der Europa League hatten sie das Match nach Belieben dominiert, um sich dann plötzlich mit einem Rückstand konfrontiert zu sehen.

Im Gegensatz zur Partie in Lissabon sollten die Linzer in Hartberg am Ende nicht mit leeren Händen dastehen. Mit einem Doppelschlag durch Ranftl (65.) und Michorl (70.) drehte der LASK die Auswärtspartie noch und schlug doch noch Kapital aus der Überlegenheit.