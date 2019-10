10. Bilanz vor der Trennung: Lebensversicherung der Austria

Der KURIER lässt auch in dieser Saison, in der die Bundesliga erneut nach 22 Runden in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe geteilt wird, am Montag das jeweilige Wochenende Revue passieren. Was fiel in der zehnten Runde positiv auf, was hingegen negativ?

+ Salzburger Statistiken: Torschüsse 34:1, Ballbesitz 72:28 %, Zweikampfquote 59:41 %, Passquote 85:59 %, Corner 12:0: Die Zahlen der Partie zwischen Salzburg und Altach machen den 6:0-Sieg des Tabellenführers noch deutlicher. Obwohl Trainer Marsch sieben Spieler der Startelf des 3:4-Krimis bei Liverpool geschont hatte, hatte die Notelf der Vorarlberger gegen die Salzburger Übermacht nicht den Funken einer Chance, wehrte sich allerdings auch nicht wirklich. Die Altacher haben auswärts in dieser Saison noch keinen einzigen Punkt geholt.