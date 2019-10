Rapids Last-Minute-Sieg: "Haben ihm ein Geschenk gemacht"

Der letzte kam auch glücklich zustande, da der entscheidende Treffer in der 89. Minute durch ein unglückliches Eigentor von "Joker" Victor Olatunji fiel. "Wir haben das Glück erzwungen", sagte Offensivspieler Christoph Knasmüllner, dessen Schuss von Olatunji per Kopf ins eigene Tor befördert wurde. Es war der Lohn für eine druckvolle Schlussphase der Wiener, in der sich die Burgenländer kaum mehr befreien konnten.

"Wir haben fast nichts zugelassen, waren in der zweiten Halbzeit klar besser und haben hochverdient gewonnen", resümierte Coach Dietmar Kühbauer. Der Burgenländer durfte sich damit ausgerechnet in seiner Heimat über ein erfolgreiches einjähriges Rapid-Trainer-Jubiläum freuen. "Wir haben ihm ein kleines Geschenk gemacht, das kann man schon so sagen, und sind als Mannschaft glücklich darüber", betonte Knasmüllner.