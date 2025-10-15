Das erste Länderspiel auf dem neuen Sport-Club-Platz ist fixiert
Die Flutlichtmasten sind errichtet, die Tribünen sind überdacht. Der neue Sport-Club-Platz in Hernals bekommt langsam ein Gesicht. Doch noch fehlt der Rasen, noch fehlt die Bestuhlung auf den Rängen.
Der Wiener Sport-Club bestreitet derzeit die Hinrunde in der Regionalliga Ost vorwiegend mit Auswärtsspielen. In der Meisterschaft liegen die Dornbacher nach 10 Spielen mit 12 Punkten nur auf Rang 13 (von 17 Teams). Die meisten Spiele der Rückrunde im Frühling sollen dann schon auf dem neuen Platz absolviert werden.
Länderspiel am 9. Mai 2026
Nun wurde bereits der erste Termin für ein Länderspiel terminisiert. Gespielt wird allerdings nicht Fußball, sondern Rugby. Österreichs Männer empfangen am 9. Mai (13 Uhr) das Team aus Serbien. In dem Spiel könnte es um den Gruppensieg in Pool B der Conference 2025/26 gehen. Eine endgültige Bestätigung für den Spielort steht noch aus.
In der Vergangenheit machten sich Fußball-Fans oft Sorgen um den Rasen, wenn die Kollegen vom Rugby oder American Football auf dem selben Platz spielten. In Hernals wird ein Hybrid-Rasen verlegt, also ein Naturrasen, der mit künstlichen Fasern verstärkt wird. Es bleibt abzuwarten, wie der Untergrund die Belastung verkraftet.
