Das erste Länderspiel auf dem neuen Sport-Club-Platz ist fixiert

Die Flutlichtmasten sind errichtet, die Tribünen sind überdacht. Der neue Sport-Club-Platz in Hernals bekommt langsam ein Gesicht. Doch noch fehlt der Rasen, noch fehlt die Bestuhlung auf den Rängen.

Der Wiener Sport-Club bestreitet derzeit die Hinrunde in der Regionalliga Ost vorwiegend mit Auswärtsspielen. In der Meisterschaft liegen die Dornbacher nach 10 Spielen mit 12 Punkten nur auf Rang 13 (von 17 Teams). Die meisten Spiele der Rückrunde im Frühling sollen dann schon auf dem neuen Platz absolviert werden.