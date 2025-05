"Major" Stefan Maierhofer kickt jetzt in Violett

Der 2,02-Meter-Hüne Stefan Maierhofer wechselt die Sportart und wird als Kicker für die Vienna Vikings in der European League of Football (ELF) antreten. Dies verkündete der 42-Jährige am Montagabend auf ServusTV. Maierhofer hat sich in einem Probetraining durchgesetzt. "Wir haben uns mit einigen, auch prominenten Fußballern getroffen. Viele taten sich schwer. Sehr schnell war klar, dass Stefan der Richtige ist", sagte Vikings-Eigentümer Robin Lumsden.