Salzburg verabschiedete sich mit 0:3 gegen Real

Mit Real (7 Punkte) kam auch der saudi-arabische Vertreter Al Hilal (5) weiter, der sich im Parallelspiel gegen das punktelose Pachuca mit 2:0 durchsetzte. Salzburg (4) musste sich nach dem 2:1 gegen Pachuca und dem 0:0 gegen Al Hilal mit Rang drei begnügen. Immerhin gelang es, das Ergebnis in engeren Grenzen als bei der 1:5-Abfuhr gegen Real wie im vergangenen Jänner in der Champions League zu halten.

Mamadi Diambou ersetzte den an der Wade blessierten Mads Bidstrup , im Sturm ging Petar Ratkov anstelle von Karim Onisiwo zu Werke. Real setzte auf dieselbe Elf wie beim 3:1 gegen Pachuca, nur in der Innenverteidigung kam Antonio Rüdiger anstelle des nach Rot gesperrten Raul Asencio zum Einsatz. Superstar Kylian Mbappe stand nach seiner Magen-Darm-Erkrankung ebenso wie der an seinem Comeback nach Knie-OP arbeitende David Alaba nicht im Kader der Königlichen.

Vinicius drückte dem Spiel seinen Stempel auf

Im Regen von Philadelphia riss Real schnell das Spiel an sich, fand trotz geduldiger Ballstafetten aber lange kein Loch in der gut gestaffelten Salzburger Truppe. Richtig aufreißen konnte die Alonso-Elf nach einem ungefährlichen Rüdiger-Köpfler (8.) die Defensivlinien mit zwei Pässen vorerst nur in der 18. Minute. Da war Tormann Christian Zawieschitzky allerdings mit einer starken Fußabwehr gegen Vinicius zur Stelle.

Der Brasilianer sollte der ersten Hälfte freilich noch seinen Stempel aufdrücken. Nach der bis dahin besten Salzburger Phase, in der Dorgeles Nene einen Schlenzer recht deutlich neben das Tor setzte (27.) und die Bullen auch für Entlastung sorgen konnten, ging es plötzlich schnell. Infolge einer Balleroberung am eigenen Strafraum und Blitz-Konter ließ Vinicius mit einem präzisen Flachschuss aus rund 20 Metern Zawieschitzky keine Chance. In der Nachspielzeit war der 24-Jährige als Assistgeber zur Stelle, legte per Fersler auf Valverde ab, der aus wenigen Metern auf 2:0 erhöhte.