"Für den Krieg nicht verantwortlich": IOC suspendiert ROC nicht

Bruch des olympischen Waffenstillstands

Am Montag hatte das IOC allen internationalen Verbänden empfohlen, Sportlerinnen und Sportler aus Russland und dessen Verbündetem Belarus von Wettbewerben auszuschließen. Grund dafür sei der Bruch des olympischen Waffenstillstands, der noch bis 20. März gilt. In welchem Fall noch härtere Sanktionen verhängt werden könnten oder die Strafen aufgehoben werden, habe das IOC laut Bach lange und ergebnislos diskutiert. "Wir werden uns nach den weiteren Entwicklungen richten", sagte der 68-Jährige.

Bach versicherte, das IOC habe keine Sponsoren oder privaten Geldgeber aus Russland. Aus der gerade begonnenen Ausschreibung der europäischen Medienrechte für die Winterspiele in Mailand und Cortina 2026 und die Sommerspiele in Los Angeles 2028 seien die Märkte in Russland und Belarus vorerst ausgeschlossen worden. Durch den Nicht-Ausschluss des ROC könnten theoretisch aber weiter Zuschüsse und Fördermittel aus den Töpfen des IOC an dieses fließen.