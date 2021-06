Fotofinish im Segeln: Zwei Sekunden Vorsprung nach 1350 Seemeilen

Der Triumph ist umso bemerkenswerter, weil die Crew um Skipper Gerwin Jansen (NED) zwischenzeitlich bereits 50 Seemeilen (92,6 Kilometer) zurücklag, ehe „Sisi“ eine famose Aufholjagd startete. „Unsere Gegner sind uns vom Lebenslauf her weit überlegen, also müssen wir unsere Tugenden einbringen“, sagt Kobale, der Segler aus neun Ländern an Bord hat, darunter sind mit Anna Luschan und Oliver Kobale auch zwei Österreicher.

Konstantin Kobale selbst ist am Samstag im Einsatz, wenn vor Cascais eine eintägige Regatta stattfindet. Am Sonntag wird dann die zweite Etappe des Ocean Race Europe von Cascais nach Alicante in Angriff genommen.