Football-EM: Österreich holt zum nächsten großen Wurf aus

Auf den Tag genau vor zwei Jahren haben Österreichs Footballer Geschichte geschrieben. Mit einem souveränen 28:0-Erfolg im Finale über Finnland holte sich Rot-Weiß-Rot in St. Pölten erstmals den EM-Titel. Der Jubel war groß, der Hunger auf mehr ist größer. Exakt zwei Jahre später kann das Team von Headcoach Max Sommer den Titel verteidigen. Der Gegner im EM-Finale am Dienstag (19 Uhr/live auf ORF Sport+) heißt erneut Finnland, gespielt wird diesmal im deutschen Krefeld.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © AFBOE/David Bitzan Österreichs Footballer sind bereit

Warum in Deutschland gespielt wird? Weil die Deutschen bei ihrer Rückkehr auf die große Bühne vor den eigenen den Thron besteigen wollten. Daraus wird jedoch nichts - weil Österreich im Halbfinale erneut Geschichte geschrieben hat. Das 30:9 war der erste Sieg gegen den großen Nachbarn im Erwachsenen-Football und gleichzeitig die gelungene Revanche für das verlorene EM-Finale von 2014. Die Art und Weise war beeindruckend. "Ich weiß nicht, ob ich schon einmal stolzer auf ein Team war", strahlte Coach Sommer.

Doch der Blick wurde sofort wieder nach vorne gerichtet. "Es hat extrem viel Spaß gemacht. Aber jetzt wollen wir natürlich den Europameistertitel“, stellte Verteidiger Christoph Nitzlnader klar. Und Runningback Sandro Platzgummer ergänzte: "Wir haben Widerstandsfähigkeit gezeigt, und wir werden widerstandsfähig bleiben, damit wir am Dienstag wieder den Titel holen." Der Tiroler, der drei Jahre bei den New York Giants in der NFL war, zeigte sich beeindruckt vom Drumherum beim Nationalteam, das sich in Lindabrunn auf die EM vorbereitet hat: "Wir haben so ein Megaprogramm in Österreich, die Woche war so professionell, wie ich es fast nur aus der NFL kenne."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © AFBOE/David Bitzan Headcoach Max Sommer