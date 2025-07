100 Millionen Euro: Neuer Top-Vertrag für Bernhard Raimann

Bernhard Raimann steigt bei den Indianapolis Colts in der NFL zum Topverdiener auf. Österreichs American-Football-Export und sein Klub einigten sich laut NFL Network und übereinstimmenden Medienberichten auf einen neuen Vierjahresvertrag über 100 Millionen Dollar . Davon sind den Angaben zufolge 60 Mio. garantiert. Mit 25 Mio. Dollar pro Jahr gehört Raimann nun zu den Top 5 der bestbezahlten Left Tackles der stärksten Footballliga der Welt und ist der teuerste Colts-Spieler.

Raimann wurde 2022 als erster österreichischer Footballspieler im NFL-Draft ausgewählt und im Rahmen der Talente-Ziehung der US-Profiliga in der dritten Runde von den Indianapolis Colts an 77. Stelle gepickt. In seinen ersten drei Jahren verbesserte sich der Wiener stetig als Beschützer des Quarterbacks, laut der Statistik-Webseite Pro Football Focus (PFF) war Raimann 2024 mit einer Gesamtnote von 85,1 der achtbeste Left Tackle der Liga.

Raimann verdient mehr als Pöltl

Der 2,01-m-Hüne, der sich mit den Colts derzeit im Trainingscamp auf die neue Spielzeit vorbereitet, stand in seinem vierten und letzten Vertragsjahr. Dieses hätte ihm ein Basisgehalt von 3,65 Mio. Dollar gebracht, durch den neuen Kontrakt darf sich Raimann nun aber über eine satte Gehaltserhöhung freuen. Mit 25 Mio. pro Jahr liegt der Footballer derzeit vor Basketball-Star Jakob Pöltl, der in der NBA bei den Toronto Raptors in den kommenden zwei Saisonen jeweils 19,5 Mio. Dollar einstreicht. Durch seine Anfang Juli fixierte Vertragsverlängerung erhält der Center aus Wien ab 2027/28 für drei Jahre im Schnitt knapp über 28 Millionen pro Spielzeit. Zum Vergleich: Fußballer David Alaba soll bei Real Madrid jährlich knapp 22,5 Mio. Euro (knapp 26 Mio. Dollar) kassieren.