Derby um Österreichs Football-Krone: Der Pokal kehrt nach Wien zurück

Zum dritten Mal in vier Jahren kommt es im Finale der Austrian Football League zum Wiener Derby. Die Danube Dragons und Vienna Vikings kämpfen heute (19.00 Uhr, live ORF Sport+) in der St. Pöltner NV Arena um den Titel „Austrian Bowl Champion 2025“ .

Die Donaustädter Drachen fahren mit breiter Brust in die niederösterreichische Hauptstadt. Im Semifinale dominierten sie den amtierenden Meister Prague Black Panthers , gewannen 42:7. Mit acht Siegen aus zehn Spielen gingen sie als Tabellen-Spitzenreiter in die Play-off-Phase.

2022 und 2023 konnte man die Vikings im Finale bezwingen. Die Erwartungen an die Dragons sind hoch. „Jetzt geht es darum ruhig zu bleiben und die gezeigten Leistungen zu bestätigen“, so der interimistische Hauptübungsleiter Michael Hönig .

Die Vienna Vikings waren seit der Corona-Pause 2020 an jedem der vier Austrian-Bowls beteiligt, verloren jedes Mal, zwei davon gegen den Stadtrivalen. Dieses Jahr wollen die Wikinger endlich zu Drachentötern werden. In der Ligaphase hatten die Simmeringer mitunter Schwierigkeiten, gingen als Drittplatzierte in die Play-offs.