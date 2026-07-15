HLA-Vereine stehen vor spannenden Europacup-Reisen

Gleich fünf österreichische Mannschaften treten in der Saison 2026/27 im European Cup, dem dritthöchsten europäischen Handball-Bewerb, an. Cupsieger Krems und Meister Vöslau genießen in Runde eins ein Freilos. Die anderen drei Mannschaften bekamen bereits ihren Auftaktgegner zugelost.

Der HC Hard schaffte es auch in der vergangenen Saison nicht, den Meistertitel ins Ländle zu holen. Im Viertelfinale war bereits gegen den Vizemeister, Fivers Margareten, Schluss. Mit dem neuen Cheftrainer Sypros Balomenos geht es in der ersten Europacup-Runde gegen den serbischen Viertplatzierten der Vorsaison, RK Dubocica 54.

Die Wiener müssen zwar etwas weiter reisen, werden aber gleichzeitig auch beim Heimspiel mit einigen Gäste-Fans rechnen. Gegner ist nämlich Giresunspor aus der Türkei, das in der türkischen Liga den fünften Platz belegt hatte.