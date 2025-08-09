Der italienische Radprofi Filippo Baroncini ist nach seinem schweren Sturz auf der dritten Etappe der Polen-Rundfahrt in ein künstliches Koma versetzt worden. Der Teamkollege von Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar hatte bei dem Sturz am Mittwoch mehrere Gesichts- und Schlüsselbeinfrakturen erlitten.

Er soll nun für eine Operation nach Italien geflogen werden, wie das Portal Cyclingnews berichtet. Dafür wurde Baroncini, der zunächst bei Bewusstsein war, ins künstliche Koma versetzt.