Nächster Todesfall im Radsport: Nachwuchshoffnung bei Rennen in Italien verunglückt

Der Radsportler Samuele Privitera ist bei einem Nachwuchsrennen in Norditalien tödlich verunglückt. Der 19-Jährige kam am Mittwoch auf der ersten Etappe des 61. Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc zu Sturz und verstarb später im Krankenhaus. Das teilte Rennstallinhaber Axel Merckx, Sohn von Belgiens Radsportlegende Eddy Merckx, mit. Laut italienischen Medienberichten stürzte der Teenager bei einer Abfahrt etwa 35 Kilometer vor dem Ziel in Aosta.