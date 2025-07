Keine Vuelta für Pogacar: "Signale, dass ich Pause brauche"

Tadej Pogacar wird bei der Vuelta a Espana auch heuer nicht am Start sein. Der Tour-de-France-Champion gönnt sich nach seinem Triumph in Paris eine Pause .

"Nach der anstrengenden Tour hat mir mein Körper die Signale gegeben, dass er eine Pause braucht", sagte Pogacar. Laut Angaben seines UAE-Teams werde der Slowene im September beim Grand Prix von Quebec und Montreal wieder an Wettkämpfen teilnehmen. UAE-Leader bei der Spanien-Radrundfahrt ist der Portugiese Joao Almeida.

Mit Großschartner

Start ist am 23. August, dabei wird auch Felix Großschartner, der als einer von acht Akteuren im am Dienstag veröffentlichten Kader des UAE-Teams aufscheint, in die Pedale treten.