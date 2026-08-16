Erstmals seit 16 Jahren: Österreich ist wieder Europameister
Erstmals seit 2010 ist Österreich wieder Europameister. Bei der Faustball-EM in Dänemark setzte sich die Mannschaft von Teamchef Siegfried Simon am Samstag im Finale klar mit 4:0 gegen Deutschland durch. Für Österreich ist es der sechste EM-Titel.
Ende der Durststrecke: Österreich ist wieder Faustball-Europameister
Ganze 16 Jahre lang hatte die Männer-Auswahl auf Gold warten müssen. Nun erfüllte Österreich das vor der Europameisterschaft ausgegebene Ziel und beendete zugleich eine Durststrecke: Bei den vergangenen vier Großereignissen war Österreich jeweils im Finale am großen Nachbarn Deutschland gescheitert. Diesmal ließ man dem Dauerrivalen keine Chance.
„Wir laufen seit 16 Jahren einem Männer-Titel hinterher. Mich freut es für die Mannschaft, aber auch für den österreichischen Faustball extrem, dass wir es in dieser Woche geschafft haben“, freut sich Simon, der beim letzten EM-Gold noch selbst als Spieler aktiv dabei war, über den Titel.
Beeindruckende Bilanz
Dabei hatte die österreichische Auswahl das Turnier von Beginn an im Griff. Alle sechs Spiele wurden gewonnen, mit einer beeindruckenden Satzbilanz von 20:1. Auch im Finale gegen Deutschland ließ das Team nichts mehr anbrennen und krönte eine nahezu perfekte Europameisterschaft.
Nach dem Großereignis ist vor dem Großereignis
Nach dem gelungenen Comeback auf Europas Thron wartet bereits die nächste große Aufgabe. Bei der WM im kommenden Jahr in Brasilien soll der zweite Titel nach 2007 folgen. Der größte Konkurrent auf dem Weg dorthin wird einmal mehr Deutschland sein.
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