Erstmals seit 16 Jahren: Österreich ist wieder Europameister

Erstmals seit 2010 ist Österreich wieder Europameister. Bei der Faustball-EM in Dänemark setzte sich die Mannschaft von Teamchef Siegfried Simon am Samstag im Finale klar mit 4:0 gegen Deutschland durch. Für Österreich ist es der sechste EM-Titel.

Ende der Durststrecke: Österreich ist wieder Faustball-Europameister

Ganze 16 Jahre lang hatte die Männer-Auswahl auf Gold warten müssen. Nun erfüllte Österreich das vor der Europameisterschaft ausgegebene Ziel und beendete zugleich eine Durststrecke: Bei den vergangenen vier Großereignissen war Österreich jeweils im Finale am großen Nachbarn Deutschland gescheitert. Diesmal ließ man dem Dauerrivalen keine Chance.