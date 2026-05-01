Großes Comeback: Fadi Merza schreibt österreichische Sport-Geschichte

Am Samstag wird Fadi Merza Kampfsportgeschichte schreiben: Noch nie trat in Österreich ein 48-Jähriger zu einem Titelkampf an. Passieren wird alles im Rahmen des XCC-Events in der Steffl Arena, wo mehr als 7.000 Besucher erwartet werden! Das ganze Event gibt es live auf Joyn zu sehen.

„Ich kann es einfach nicht lassen. Ich brauche diesen Kick. Mein letzter Kampf ist jetzt bald ein Jahr und ich habe so eine Leere in mir gefühlt. Seit ich weiß, dass ich wieder kämpfen werde, habe ich wieder richtig Motivation und Energie“, sagt Merza.

Der ehemalige "Dancing Star" hat sein umfangreiches Training abgeschlossen und liegt bei seinem Kampfgewicht von 72,5 Kilogramm: „Ich fühle mich topfit. Das dreimonatige Training ist vorbei und diese Woche gibt es nur noch Ruhe und den vollen Fokus auf den Kampf.“ Die Einlauf-Hymne kommt übrigens von Merzas Jahrgangskollegen Leo Aberer.