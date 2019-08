Enttäuschter Thiem: "Ganze Amerika-Tournee scheiße gelaufen"

Die US Open sind für Dominic Thiem schon nach seinem ersten Match Geschichte und damit ist auch sein Grand-Slam-Jahr 2019 mit einer für ihn sehr unerfreulichen Bilanz zu Ende gegangen. Der noch 25-jährige Niederösterreicher wird erstmals seit Jahren seinen Geburtstag am 3. September nicht in New York feiern, sondern in der Heimat nach endgültiger Gesundung und Formaufbau streben.

Abgesehen vom neuerlichen und herausragenden French-Open-Finale sind die drei anderen Major-Turniere für Thiem in diesem Jahr daneben gegangen: Eine Aufgabe in der zweiten Runde der Australian Open wegen einer Verkühlung hatte danach die Absage für den Heim-Davis-Cup gegen Chile nach sich gezogen. In Wimbledon begann und endete gleichzeitig Thiems Rasen-Saison mit einer Vier-Satz-Niederlage in Runde eins gegen Sam Querrey und nun schied er bei seinen sechsten US Open erstmals ebenfalls zum Auftakt aus. Grund war neuerlich eine noch nicht überstandene Verkühlung.

"Ich habe definitiv den Wettlauf gegen die Zeit verloren. Es war zu wenig Zeit, ich bin im Vergleich zum letzten Jahr auch nicht hundertprozentig gesund. Das ist im Endeffekt dann einfach zu wenig, gegen jeden Gegner, der da kommen kann", sagte Thiem, der im Vorjahr ebenfalls Cincinnati verkühlt hatte auslassen müssen, dann aber in Flushing Meadows bis ins Viertelfinale vorgedrungen war. Grund zur Besorgnis wegen seiner doch oftmaligen Verkühlungen sieht er nicht. "Ich glaube, dass zwei Verkühlungen pro Jahr relativ normal sind. Es hat jeder von den Spielern immer wieder irgendwelche Problemchen", erklärte der Weltranglisten-Vierte.