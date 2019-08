Elf Partner in einem Jahr: Philipp Oswald steht im Kitz'-Finale

Dabei hatte der Start in Kitzbühel lange Zeit gewackelt. Vor zwei Wochen war Oswald noch ohne Partner dagestanden, nachdem sich viele Topspieler bereits in Übersee befinden und sich auf die großen Hartplatzturniere in den USA und Kanada vorbereiten. „Für Kitzbühel waren die Guten alle schon weg“, erzählt der Vorarlberger, der schließlich von Filip Polasek Unterstützung erhielt.

Aber auch der Slowake ist nur eine Aushilfskraft: Nach dem Finale in Kitzbühel geht für Oswald die Partnersuche von vorne los. Die Wunschkandidaten sind in den nächsten Wochen vergeben, „das Ziel ist, dass ich nach den US Open einen fixen Partner finde“, meint Oswald, der heuer an der Seite des Niederländers Robin Haase bereits das Turnier in Umag gewinnen konnte und auch in Gstaad im Endspiel stand.