Ein gelungener Auftakt für Wiesberger bei den British Open

Bernd Wiesberger ist erfolgreich in die British Open gestartet: Am ersten Tag des ältesten Golfturniers der Welt, das diesmal im Royal Portrush Golf Club in der Grafschaft Antrim ausgetragen wird, schlug sich der Burgenländer bei wechselhaften Wetterbedingungen tapfer und erreichte ein Gesamtscore von eins unter Par.

Bei den Löchern 3, 12 und 13 war Wiesberger jeweils ein Birdie gelungen, am achten und am elften Loch benötigte der Sieger der Scottish Open je einen Schlag mehr. Mit diesem Auftakt schuf sich der 33-jährige Österreicher eine gute Ausgangsposition für den zweiten Tag, auch der Cut und die Qualifikation für die Runden drei und vier sollten für Wiesberger damit in Schlagdistanz sein.