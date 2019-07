British Open: Wiesberger ein Geheimfavorit unter vielen Stars

Nicht das Einzige, auf das der 33-Jährige neben logischerweise vorhandenem Selbstvertrauen bauen kann: An der Küste, mit viel Wind, tiefen Bunkern und tiefem Rough neben der Ideallinie kam Wiesberger in Irland bestens zurecht. Allerdings: In County Antrim, Nordirland, ebenfalls an der Küste, waren die Verhältnisse noch einmal rigoroser. Gestern mussten die Trainings wegen Sturm und Regen abgebrochen werden. „Das passiert bei uns sehr selten“, sagt Wiesberger. Ab Donnerstag hofft er bei den British Open auf Verhältnisse wie in Irland. Wenn es ähnlich wie am Mittwoch bleibt, setzt Wiesberger auf Konstanz, „da wird kaum einer unter Par bleiben“.

Die Pause am Mittwoch, erst am Nachmittag konnte wieder abgeschlagen werden, kam für Wiesberger nicht ungelegen. „Die vergangenen zwei Wochen waren sehr erfolgreich, haben aber auch Kraft gekostet“, sagt der Weltranglisten-40., der gemeinsam mit Trainer Stuart Morgan ein Augenmerk auf Regenerationseinheiten legte. Nach dem langen Sonntag bei den Scottish Open (Sieg im Stechen), ging schon Montag Früh der Flieger Richtung Belfast. Wiesberger darf dennoch vom großen Triumph träumen. Die Konkurrenz ist freilich groß im Royal Portrush Golf Club.