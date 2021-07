Drei Coronafälle unter den nach Tokio gereisten Olympia-Athleten

Zahl der Neuinfektionen steigt

Eine Mehrheit der Japaner hatte sich in Umfragen bis zuletzt für eine Absage oder erneute Verschiebung der Spiele ausgesprochen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen stieg in Tokio zuletzt wieder stetig an. Wenige Tage vor Beginn am Freitag nächster Woche registrierte die Hauptstadt am Mittwoch 1.149 Neuinfektionen binnen eines Tages, wie örtliche Medien meldeten. Damit liegt diese Zahl erstmals seit rund zwei Monaten wieder über der Marke von 1.000 Fällen, obwohl seit Beginn dieser Woche der inzwischen vierte Notstand in Tokio herrscht.

Die Sorge vieler Japaner ist, dass die Olympischen Spiele zu einem Superspreader-Ereignis werden könnten. Zuschauer sind daher von den olympischen Wettbewerben in Tokio komplett ausgeschlossen. Nur unmittelbar an Olympia beteiligten Sportlerinnen und Sportlern, Funktionärinnen Funktionäre sowie Medienvertreter aus dem Ausland ist die Einreise gestattet.