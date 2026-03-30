Ehemaliger Sieger des Wien-Marathons für fünf Jahre gesperrt

Der 2017 beim Vienna City Marathon (VCM) und 2021 in New York über die 42,195-km-Distanz siegreiche Albert Korir wurde wegen Dopings für fünf Jahre gesperrt. Wie die unabhängige Integritätsagentur des Leichtathletik-Weltverbandes (AIU) mitteilte, fand sich beim 32-jährigen Marathonläufer im vergangenen Oktober in insgesamt drei Proben die verbotene Blutdoping-Substanz CERA . Die Sperre endet am 7. Jänner 2031.

Wie die AIU erklärte, erhöhte sie die Sperre wegen des fortgesetzten Gebrauchs entsprechend ihrer Regeln von vier auf sechs Jahre. Weil Korir das Vergehen frühzeitig zugab und keine Anhörung beantragte, wurde ihm ein Jahr der Sperre erlassen. Zu den prominenten Dopingfällen in jüngerer Zeit im Langstreckenlauf zählt unter anderem Marathon-Weltrekordlerin Ruth Chepngetich aus Kenia.