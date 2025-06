Wenn ein US Open Sieger in der Landesliga aufschlägt

Normal? Nun, normal ist an diesem Samstagnachmittag gar nichts in Liesing: Die Erlaaer Straße ist Hunderte Meter zugeparkt, die Polizei hat gut damit zu tun, auf Sperrflächen parkende Lkw abzumahnen. Und weil irgendwie absehbar war, dass auf der Terrasse und an den Zäunen Hundertschaften an Tennis-verrückten Zaungäste hängen werden, wurde der Klub vorab „umgebaut“: Platz 2 wurde zur Tribüne, im Garten ist eine zusätzliche Bar entstanden; und in der Tennishalle, wo an „normalen Tagen“ Kinder Bälle übers Netz klopfen, haben Helfer Teppiche ausgerollt und Stehtische platziert, damit es eine kleine „VIP-Area“ mit Buffet und Bar geben kann. Am Rand laufen auf einem Flachbildschirm Thiems größte Ballwechsel in Endlosschleife: Gegen Andy Murray in Barcelona; gegen Novak Djokovic in Miami; und gegen einen gewissen Rafael Nadal in Monte Carlo.