Dominic Thiem: Die Causa Goldberg und das Duell ums Halbfinale

Mehr hat Thiem nicht gebraucht. Die eingeladenen Damen in der Talkshow (nein, die muss man nicht kennen; Anm.) hielten fast durchgehend Verteidigungsreden für Williams. In österreichischen Internet-Foren waren allerdings fast alle auf der Seite ihres Landsmannes.

Thiem will sich jedenfalls nicht mehr damit beschäftigen. Noch am Trainingsplatz sagte sein Vater Wolfgang, der am Sonntag angereist war: „Das wird zu sehr aufgebauscht. Dominic will davon nichts mehr wissen. Man erzeugt da künstlich irgendetwas.“