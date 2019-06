Wolfgang Thiem: "Wir brauchen eine Leistungsgesellschaft"

Was sagen Sie zur Trennung von Coach Günter Bresnik?

Es hat sich schon lange abgezeichnet. Ich bin sehr froh, dass es zu einer gütigen Einigung gekommen ist. Dominic hat enorm profitiert von ihm, er hat ihm zum Großteil seine Karriere zu verdanken. Aber man muss auch sagen, dass auch Günter Bresnik von dieser Partnerschaft profitiert hat. Diese Partnerschaft hat auch ihm Türen geöffnet.

Er ist auch Ihr Partner im Leistungszentrum in der Südstadt. Kommt es durch die Trennung zu Konflikten?

Nein, wir stehen derzeit so gut wie noch nie da. Wir werden alles tun, um diesen Weg weiterhin gemeinsam erfolgreich zu gehen.

Mittlerweile haben in Paris auch die Juniorenbewerbe begonnen – ohne Österreicher. Vor allem bei den Damen sieht es ganz schlecht aus ...

Wir haben Talente in Österreich, aber es wird falsch gearbeitet, weil zu viel Einfluss von den Ländern kommt. Ich will gar nicht unser Leistungszentrum hervorheben, aber wir brauchen eine Zentralisierung mit Top-Trainern, ab 14 sollen sich die Talente an einem Ort gegenseitig pushen. Wir brauchen auch hier eine Leistungesellschaft, sonst leben die Jugendlichen in einer Wohlfühloase.