Diskus-WM-Finale: Weißhaidinger ist Quali-Sechster

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat es als Sechster der Qualifikation souverän in das Finale der besten zwölf am Sonntag bei der Leichtathletik-WM in Tokio geschafft. Der Oberösterreicher schleuderte die Scheibe auf 65,91 m, auf die Direktqualifikation von 66,50 fehlten nur 59 Zentimeter. Diese erreichten der schwedische Titelverteidiger Daniel Ståhl mit 69,90 m, der Slowene Kristjan Čeh (68,08), der Litauer Martynas Alekna (67,16) und der Australier Matthew Denny (66,63). Vor Weißhaidinger lag auch noch der Deutsche Henrik Janssen (66,47), Achter wurde Weltrekordler Mykolas Alekna (65,39), der zumindest in der Qualifikation seinem Bruder den Vortritt lassen musste.

Die erste Gruppe musste bereits um neun Uhr in der Früh Ortszeit zur Qualifikation antreten, darunter auch Weißhaidinger, der nach nur vier Stunden Schlaf um vier aufgestanden war. Die zu dieser frühen Stunde knapp 70 m von Ståhl, der mit Startnummer eins und im ersten der drei Versuche sein Tagwerk erledigt hatte, sind eine laute Kampfansage an Weltrekordler Alekna. Weißhaidinger, EM-Silbermedaillengewinner im vergangenen Jahr in Rom, kam auf 65,72 und 65,91 m, der dritte Wurf war ungültig. Die folgende Gruppe B eröffnete Čeh, der ebenfalls gleich im ersten Versuch alles klarmachte. Überraschend verpasste der Jamaikaner Ralford Mullings den Finaleinzug.