Die ÖFB-Futsal-Bundesliga startet in die neue Saison

Trübes Wetter und Hochnebel: Wenn das nicht die beste Einladung in die Halle ist. Denn am Sonntag startet die neue Saison in der ÖFB-Futsal-Bundesliga. Den Anfang machen Stella Rossa und Vienna Walzer, die um 12.15 Uhr in der Hollgasse in Wien aufeinandertreffen. Die Begegnung Fortuna Wr. Neustadt gegen SFK Libero Graz um 13 Uhr in Wiener Neustadt wird vom ÖFB-TV-Livestream übertragen.

Lange hatten die Verantwortlichen gezittert, ob die Saison überhaupt über die Bühne gehen kann. Der Grund, wie so oft: Corona. Im Vorjahr musste der Spielmodus angepasst werden, einige Mannschaften fielen aus. Weil Futsal als Spitzensport deklariert ist, gilt in dieser Saison für die Spieler und Betreuer die 2,5-G-Regel. Zuschauer müssen geimpft oder genesen sein.