Die Football-Landschaft in Niederösterreich wächst

Neun Jahre nachdem die Danube Dragons den Bezirk Korneuburg verlassen haben, tut sich nun wieder etwas in der American-Football-Szene des Bezirks.

Denn im Frühjahr gründeten sich die AFC Grizzlies in Stockerau. Ihr Obmann ist Christoph Kaiser, seines Zeichens Besitzer des Soccer Golf Platzes in Stockerau und ehemaliger Spieler der Air Force Hawks in Tulln.

Die Gründe, warum es dieses neue Team im Bezirk Korneuburg gibt, liegen für Kaiser auf der Hand: „Wir sind zehn Leute im Vorstand und haben fast alle bei den Hawks in Tulln gespielt. Weil wir uns dort etwas auseinandergelebt haben, wollten wir etwas Eigenes machen. Und nachdem Korneuburg ein so großer Bezirk mit ordentlich Potenzial ist, haben wir uns für Stockerau als Heimstätte entschieden.“