David Lama gelingt die nächste spektakuläre Erstbesteigung

Seit fünf Jahren geht David Lama ein Gipfel nicht mehr aus dem Kopf. Als der Extrembergsteiger damals das erste Mal einen Fuß in die Sagwand im Tiroler Valsertal setzte, hätte er nie gedacht, dass es so lange dauern würde, bis er endlich am Ziel angelangt ist. "Ich hatte die Schwierigkeit der Wand unterschätzt", meinte Lama nach seinem ersten Versuch im Jahr 2013, die sogenannte Sagzahn-Verschneidung zu meistern. Eine 800 Meter hohe Nordwand, die in Bergsteigerkreisen nicht von ungefähr der "Eiger Tirols" genannt wird. "Sie ist wild und wirkt von Grund auf abweisend", sagt der 28-Jährige.