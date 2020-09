Darts: Erster PDC-Turniersieg für einen Afrikaner

Der Südafrikaner Devon Petersen schaffte ein Novum auf der professionellen Darts-Tour. „The African Warrior“ gewann am in der Nacht auf Montag in Hildesheim (Deutschland) als erster Afrikaner ein Darts-Ranglistenturnier des Weltverbandes PDC.

Nach dem 8:3-Finalsieg über den Waliser Jonny Clayton sagte der 33 Jahre alte Petersen auf der Bühne: „Ich habe ein Leben lang hart gearbeitet, seit ich 15 bin. Das ist ein atemberaubendes Gefühl, es ist eine sehr besondere Nacht für mich.“