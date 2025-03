Champions League: Warum Bayern gegen Bayer das Duell der Duelle ist

Am Mittwoch (21 Uhr/nur auf Canal+) in der ausverkauften Allianz Arena und sechs Tage später beim Rückspiel in Leverkusen geht es um nicht weniger als die nationale Vormachtstellung. Es geht um Status, um Prestige, um alte Rechnungen – und den Saisonerfolg.

„Es wird auf jeden Fall ein heißer Tanz“, prophezeit Thomas Müller für das erste deutsche Königsklassen-Duell seit dem 2:1-Triumph der Bayern im historischen Wembley-Finale 2013 gegen Borussia Dortmund. Den Münchnern gefällt es gar nicht, wie arg der einst ewige Zweite aus dem Rheinland inzwischen am Bayern-Nimbus als ständige Nummer eins rüttelt.