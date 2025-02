Kein Glanzstück: Dortmund spaziert mit Nullnummer ins Achtelfinale

Borussia Dortmund steht im Achtelfinale der Champions-League. Den Deutschen reichte nach dem 3:0-Auswärtssieg in der Vorwoche gegen Sporting Lissabon ein Heim-0:0 gegen die Portugiesen, um den Einzug in die Runde der letzten 16 zu fixieren. Marcel Sabitzer wurde bei den Hausherren am Mittwoch in der 89. Minute ausgetauscht und sah die einzige Gelbe Karte der Partie.