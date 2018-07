Bundesliga-Auftakt: Der Anpfiff in eine neue Ära

So lange hatte man der Vorfreude freien Lauf gelassen, doch am Freitagabend muss sie ein jähes Ende nehmen. Denn um 20.45 Uhr (live auf Sky Sport Austria) wird die neue Saison mit dem Spiel der Wiener Austria in der neuen Generali-Arena gegen Aufsteiger Wacker Innsbruck angepfiffen. „Uns geht es allen gleich. Endlich geht es los“, sagt Austria-Trainer Thomas Letsch, der den Start gar nicht mehr erwarten kann. Neben ihm sitzt der neue Technische Direktor in Violett, Ralf Muhr, und nickt. „Der Aufbruchstimmung sollen nun Taten folgen.“ Die erste gute Tat wäre in den Augen der Violetten ein Heimsieg.

Dazu braucht es einen leidenschaftlichen Auftritt, sagt Muhr, „weil wir die Zuschauer vom ersten Spiel an mitnehmen wollen“. Die neu zusammengestellte Mannschaft soll Inspiration an den Tag, pardon Abend, legen und den mindestens 11.000 Fans (so viele Tickets waren gestern verkauft) das Gefühl vermitteln, alles für den Erfolg zu unternehmen. Immerhin möchte man in der ersten Saison in der neuen Arena auf einen Zuschauerschnitt von 10.000 kommen.