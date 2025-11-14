Es bewegt sich was: Sportförderung wird wieder erhöht

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt hat auf der Generalversammlung der Bundes-Sportorganisation Sport Austria ein Bekenntnis dazu abgegeben, dass die Besondere Bundes-Sportförderung 2027 wieder von derzeit 100 auf 120 Millionen Euro steigt und damit auf das Niveau von 2024. Auch für 2026 zeichnet sich eine gute Lösung ab. „Wir konnten die massiven Einsparungen im Bereich der athlet:innen-spezifischen Spitzensportförderung abfedern und investieren zusätzlich 1,2 Millionen Euro , damit unsere besten Athletinnen und Athleten optimale Bedingungen für Spitzenleistungen erhalten“, wird Schmidt zitiert.

„Wir arbeiten", versicherte Schmidt, „gemeinsam daran, den Stellenwert des Sports in der Gesellschaft zu heben. Das gelingt jedoch nicht allein durch die Politik. Auch Unternehmen sollten es als Selbstverständlichkeit betrachten, im Rahmen ihres Sponsorings nicht nur Kultur- und Sozialprojekte, sondern ebenso den Sport zu unterstützen. Engagement im Sport ist ein wesentlicher Beitrag für unsere Gemeinschaft.“

Besonders hob Schmidt die Bedeutung der Täglichen Bewegungseinheit hervor, an deren „Vollausbau“ man weiterhin „konzentriert“ arbeite: „Wir müssen die Pyramide von unten nach oben aufbauen.“ Dabei gehe es nicht nur um Gesundheits-, Integrations- und Bildungspolitik, sondern auch um Spitzensport: „Je mehr Kinder Freude am Sport finden, desto größer wird der Talentepool, aus dem sich die Anna Gassers oder David Alabas von morgen entwickeln.“