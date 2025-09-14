Finale verpasst, aber Derouiche darf sich über WM-Bronze freuen

Michael Derouiche hat bei der Amateur- WM der Boxer in Liverpool den Einzug ins Finale im Halbschwergewicht verpasst. Der 22-Jährige vom Wiener Boxclub Bounce verlor im Halbfinale der Halbschwergewichtsklasse (bis 85 kg) gegen Akmaljon Isroilov aus Usbekistan mit 0:5 nach Punktrichterentscheid. Der mehrfache Staatsmeister Derouiche hatte bereits vor dem Kampf die Bronzemedaille sicher, die erste Medaille für Österreich bei einer WM.

Der lange Weg zur Medaille

"Ich bin stolz, diesen Erfolg für Österreich erkämpft zu haben. Es war ein harter Weg, und ich danke meinem Team und meinem Umfeld für die Unterstützung", wurde Derouiche in einer Aussendung des Clubs Bounce zitiert. Der Sportler war vom 2024 verstorbenen Boxclub-Gründer Daniel Nader gesichtet worden und in weiterer Folge von Trainer Tom Knöbel an die Spitze herangeführt worden. Er errang nationale Titel und Podiumsplätze bei internationalen Turnieren.

Die seit 1974 ausgetragenen Weltmeisterschaften wurden bisher von der International Boxing Association (IBA) veranstaltet, in Liverpool ist der neue Weltverband World Boxing Organisator. World Boxing hat die IBA vor einiger Zeit als einziger vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) anerkannter Weltverband abgelöst.