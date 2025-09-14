Fußballmärchen aus 1.001 Nacht: Siegeszug eines Tirolers in Saudi Arabien

Er ist der erste Österreicher, der die asiatische Champions-League gewinnen konnte. Auch der Triumph im saudischen Super Cup vor wenigen Wochen gegen Al-Nassr, den Klub von Cristiano Ronaldo, war geschichtsträchtig: Alexander Hauser (41) erlebt in Saudi Arabien gerade ein Fußballmärchen aus 1001 Nacht. Der Tiroler ist bei Al-Ahli Assistent von Matthias Jaissle, dem letzten Salzburger Meistermacher. Alexander Hauser über . . . den Wechsel zu Al-Ahli im Sommer 2024 „Es war definitiv der richtige Schritt. So oft kriegst du nicht die Chance, auf diesem Niveau zu arbeiten. Ich weiß, es ist unter Anführungszeichen nur Saudi Arabien: Aber wenn du gegen Leute wie Cristiano Ronaldo spielen darfst und dich mit Trainern wie Simone Inzaghi oder Jorge Jesus duellierst, dann hat das schon was.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Alexander Hauser (li.) an der Seite von Matthias Jaissle in Saudi Arabien. Die beiden führten Salzburg zum letzten Meistertitel

das Niveau in der Saudi Professional League „Es ist schwer zu bewerten, weil die Gegebenheiten anders sind. Die Hitze ist brutal, bei 40 Grad ist es schwer möglich, Pressingfußball zu spielen. Ich finde, die Top-6-Klubs spielen echt guten Fußball, bei den Spitzenspielen hast du 60.000 Leute im Stadion.“ das Training „Wir machen alles auf Englisch, haben aber einen saudischen Übersetzer. Trainiert wird erst am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist. Natürlich nehmen wir auf die Religion Rücksicht und unterbrechen das Training für die Gebete. Was wir gelernt haben: Du musst dich an die Gegebenheiten anpassen. In Salzburg war alles perfekt, aber die normale Fußballwelt ist halt eine andere."

das Leben in Saudi Arabien „Dschidda liegt am Roten Meer und ist eine echt lebenswerte Stadt, vergleichbar mit Dubai. Ich habe mir das Leben hier anders vorgestellt, weil ich auch Vorurteile hatte. Ich fühle mich echt wohl und völlig sicher. Einmal habe ich meine Geldtasche verloren, drei Monate später ist sie wieder aufgetaucht – alles war noch drinnen. Das gäbe es bei uns nicht.“

