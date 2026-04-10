Boxen: Tyson Furys Gegner kämpfte mit einem Bären (Video)

Einer der größten Namen im Boxsport kehrt wieder in den Ring zurück: Tyson Fury feiert sein Comeback - zum inzwischen fünften Mal. Seit der 37-jährige Brite vor 16 Monaten in die Pension gegangen war, sei Boxen ziemlich langweilig geworden, findet Fury. Auch deshalb kämpft der ehemalige Schwergewichts-Champ am Samstag (live Netflix) gegen den Russen Arslanbek Machmudow. Das Spektakel im Stadion des Londoner Fußball-Klubs Tottenham soll aber nur ein Vorgeschmack sein.

Sofern Fury sein Comeback vor 60.000 erwarteten Zuschauern gewinnt, will der "King of the Gypsies" gegen seinen Landsmann Anthony Joshua boxen. Dieses Duell gab es noch nicht, wird von Box-Fans auf der Insel allerdings lange ersehnt. "Ich will diesen Kampf als Nächstes und ich bin sicher, AJ sieht das genauso", sagte er. "Lasst mich erst mal den Samstag überstehen, und dann machen wir den Kampf noch vor Jahresende." Von Machmudow wiederum ging ein verrücktes Video im Vorfeld viral: In diesem ist zu sehen, wie der russische Zweimeter-Hüne mit einem Bären ringt - angeblich als ungewöhnliche Trainingseinheit.

Ein Bär als Sparringpartner des "Löwen" Das Ganze habe sich vor eineinhalb Jahren in Moskau zugetragen, erklärte Machmudow dieser Tage dem Guardian. "Es war ehrlich gesagt furchtbar. Einer meiner Freunde hat mir das angeboten. Er sagte: Willst du mal was Verrücktes machen? Ich sagte: Okay, ich kann das nicht ablehnen. Aber ich werde das nie wieder tun. Der Bär hat versucht, mich zu beißen, und es war gut, dass das nicht passiert ist."