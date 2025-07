Wie sich ein Boxer aus Österreich in Los Angeles durchschlägt

Echte Haudegen

Aufhorchen ließ er schon vor ein paar Jahren, als er das Boxstudio Bounce verließ und den amerikanischen Traum leben wollte. „Die Amerikaner lieben Kampfsport, in Österreich war dies nicht der Fall, was sehr schade ist. Zu den Zeiten eines Hansi Orsolics war dies anders, da waren richtige Haudegen im Publikum, Leute, die total mitfieberten. Ich würde mir wünschen, dass dies wieder so wird in Österreich“, sagt der gebürtige Tschetschene, der im dortigen Studio, aber vor allem „von meinem Vater das Handwerk erlernte, weil er selbst Boxer war“. In Tschetschenien, als Umar ein Kind war, wechselte die Familie nach Wien und wurde gut aufgenommen. Dass Ex-Kollege Marcos Nader nun in die Politik einstieg und dort das Thema Sport und Integration besetzt, findet Dzambekov gut. „Er war selber ein Kämpfer und ist ein charismatischer Kerl. Wenn er dies in die Politik umsetzen kann, bin ich mir sicher, hat er gute Chancen.“