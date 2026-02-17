Zuffa Boxing möchte unter der Führung des mächtigen UFC-Chefs Dana White auch im Boxsport Fuß und Fäuste fassen. Und Österreichs Box-Aushängeschild Umar Dzambekov konnte sich in Las Vegas vor einem Millionenpublikum empfehlen. Und wie es der Halbschwergewichtler gemacht hat.

Lange musste der 28-Jährige nicht kämpfen: In der zweiten Runde knockte Dzambekov mit einem brutalen Uppercut seinen Gegner Ahmed Elbiali (jetzt 24-2) aus, der Ägypter ging dabei sehr unsanft zu Boden, wo er sichtbar benommen/zitternd liegen blieb und nicht mehr aufstehen konnte. Der Fight war beendet und der Wiener feierte im 14. Kampf seinen 14. Sieg.

Mit diesem Erfolg auf großer Bühne hat Dzambekov seinen internationalen Durchbruch endgültig vollzogen. Er ist bereits die Nummer zehn der Welt.