Monster-K.o.: Wiener Dzambekov siegt vor einem Millionen-Publikum

Der Wiener Umar Dzambekov blieb auch im 14. Fight seiner Profi-Karriere in den USA unbesiegt. Sein K.o. gegen Ahmed Elbiali war fast furchterregend. Der Durchbruch ist ihm gewiss, in den Top Ten der Weltrangliste ist er schon.
Harald Ottawa
17.02.2026, 15:21

Brutal stark: Umar Dzambekov

Zuffa Boxing möchte unter der Führung des mächtigen UFC-Chefs Dana White auch im Boxsport Fuß und Fäuste fassen. Und Österreichs Box-Aushängeschild Umar Dzambekov konnte sich in Las Vegas vor einem Millionenpublikum empfehlen. Und wie es der Halbschwergewichtler gemacht hat.  

Erfolgreich in den USA: Die Bild widmet einem Wiener Boxer eine Riesen-Story

Lange musste der 28-Jährige nicht kämpfen: In der zweiten Runde knockte Dzambekov mit einem brutalen Uppercut seinen Gegner Ahmed Elbiali (jetzt 24-2) aus, der Ägypter ging dabei sehr unsanft zu Boden, wo er sichtbar benommen/zitternd liegen blieb und nicht mehr aufstehen konnte. Der Fight war beendet und der Wiener feierte im 14. Kampf seinen 14. Sieg. 

Mit diesem Erfolg auf großer Bühne hat Dzambekov seinen internationalen Durchbruch endgültig vollzogen. Er ist bereits die Nummer zehn der Welt. 

Wie sich ein Boxer aus Österreich in Los Angeles durchschlägt

"Vor dem Kampf wollte ich, dass jeder fragt: Wer ist das? Wieso kenne ich den nicht? Genau das ist nun der Fall, spätestens jetzt kennt man mich",  freut sich Dzambekov. Das Video vom Kampf Millionen machte von Klicks

