Harte Schläge für einen Topboxer: "Zwei Familienmitglieder durch Suizid verloren"

Sergio Odabai boxte lange erfolgreich, auch in England. Dann hauten ihn private Schicksalsschläge um. "War emotional nicht präsent." Nun feiert er in Wien ein Comeback.

Sergio Odabai, der jahrelang erfolgreich in England boxte, ist nun wieder in Wien zu bestaunen. Der Wiener steigt am 30. Maibei der Vienna Boxing Championship gegen Vladimir Boberic in den Ring. Ursprünglich war ein österreichischer Gegner vorgesehen, doch dieser sagte nur zwei Wochen vor dem Kampf ab – Boberic übernimmt nun kurzfristig.

Und noch etwas ist anders geworden. "Da ich zuhause boxe, habe ich mich entschieden, in einer höheren Gewichtsklasse anzutreten – bei 66,5 kg. International bleibe ich weiterhin bei meiner regulären Gewichtsklasse bis 61,2 kg", sagt Odabai, der aber einräumt: "Auch 66,5 kg sind für mich eine Herausforderung. Ich startete diesmal bei 78 kg und musste in nur drei Wochen rund 12 kg abnehmen. Obwohl ich etwas spät mit dem Cut begonnen habe, bin ich inzwischen routiniert im Gewichtmachen. Fünf Tage vor der Abwaage bringe ich mein Gewicht auf ein Minimum und starte dann meinen bewährten Weight-Cut-Plan." Und der geht so: "Viel Wasser trinken, dann gezielt entwässern. Die letzten 24 Stunden vor der Abwaage sind die härtesten: kein Essen, kein Trinken. Danach ist es essenziell, den Körper wieder richtig aufzufüllen, damit ich am Kampftag in Bestform antreten kann."

Der Kampf am Freitag ist aber lediglich einmal ein Aufbaukampf. "Ich plane, in Österreich sieben bis acht Kämpfe zu bestreiten, um wieder Stabilität und Selbstvertrauen aufzubauen, bevor ich international neu angreife. Dieser Weg ist für mich auch mental entscheidend, denn das vergangene Jahr war von persönlichen Schicksalsschlägen geprägt", sagt der Wiener. "Während einiger Kämpfe war ich emotional nicht präsent – ich habe einfach nur funktioniert. Ich habe zwei enge Familienmitglieder durch Suizid verloren, und mein Schwiegervater ist an einem Hirntumor verstorben." Seine Frau Kesha war in dieser Zeit die wichtigste Stütze. "Sie hat mich daran erinnert, wer ich bin, und mir geholfen, nicht aufzugeben. Heute weiß ich: Der Weg geht weiter – mit neuer Stärke und klarem Fokus." Der nächste große Termin steht auch schon fest. "Am 21. Juni boxe ich live auf ORF Sport."