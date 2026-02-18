Comeback mit 47: Box-Star will es noch einmal wissen

Der philippinische Ex-Weltmeister Manny Pacquiao kehrt mit 47 Jahren ein weiteres Mal in den Boxring zurück. In einem Schaukampf im Weltergewicht über zehn Runden tritt Pacquiao am 18. April in Las Vegas gegen den fünf Jahre jüngeren Ruslan Prowodnikow aus Russland an. „Die Rückkehr nach Las Vegas bedeutet mir sehr viel“, sagte Pacquiao in einer Pressemitteilung. Er wolle den Fans einen großartigen Kampf liefern, „und ich bin bereit“.

Im Juli des vergangenen Jahres hatte Pacquiao sein Comeback nach vierjähriger Pause ebenfalls in der Glücksspielstadt im US-Bundesstaat Nevada gefeiert. Den Kampf gegen WBC-Weltmeister Mario Barrios aus den USA verlor er aber knapp nach Punkten.

Pacquiao war 2021 als einziger Boxer mit WM-Titeln in acht verschiedenen Gewichtsklassen in den vorläufigen Ruhestand gegangen. In seiner Karriere siegte er in 62 Kämpfen, kassierte neun Niederlagen und kam auf zwei Unentschieden. Seit 2010 ist Pacquiao zudem als Politiker aktiv. Von 2016 bis 2022 war er Senator und kandidierte 2022 für das Präsidentenamt.