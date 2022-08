Ex-Weltmeister Foreman wegen sexuellen Missbrauchs verklagt

Ex-Box-Weltmeister George Foreman ist in Los Angeles von zwei Frauen wegen sexuellen Missbrauchs verklagt worden. Die heute über 60 Jahre alten Klägerinnen gaben an, dass der nun 73-Jährige sie in den Siebziger-Jahren in San Francisco bzw. Beverly Hills zu sexuellem Kontakt genötigt habe, als sie ca. 15 Jahre alt waren. Beide gaben an, den US-Star im Alter von acht bzw. neun Jahren erstmals getroffen zu haben. Foreman bezeichnete die Anschuldigungen als falsch und ohne Basis.

Foreman ist schon länger mit den Vorwürfen konfrontiert. "In den vergangenen sechs Monaten haben zwei Frauen versucht, die Zahlung von Millionen von Dollar von mir und meiner Familie zu erzwingen", erklärte der Ex-Schwergewichtschampion und meinte kämpferisch: "Ich suche keine Auseinandersetzung, aber ich laufe auch nicht vor ihnen davon."