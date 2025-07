Box-Weltmeister in den USA festgenommen und vor Abschiebung

Sein Anwalt sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur AP, Chávez sei von einer größeren Anzahl Beamter vor seinem Wohnsitz in einem Stadtteil von Los Angeles festgenommen worden. Er wisse derzeit nicht, wo der 39-Jährige festgehalten werde. Für Montag sei ein Gerichtstermin vorgesehen.

Der frühere Box-Weltmeister Julio César Chávez Jr. ist wegen des Vorwurfs der illegalen Einreise in den USA festgenommen worden und soll nach Mexiko abgeschoben werden. In seiner Heimat drohe dem Mexikaner eine Anklage wegen organisierter Kriminalität , wie das US-Heimatschutzministerium bekannt gab.

Gerade erst Niederlage im Ring

"Unter Präsident Trump steht niemand über dem Gesetz – auch weltberühmte Sportler nicht. Unsere Botschaft an alle Kartellmitglieder in den USA ist klar: Wir werden euch finden, und ihr werdet mit Konsequenzen rechnen müssen. Die Zeiten ungezügelter Kartellgewalt sind vorbei", schrieb das Heimatschutzministerium in einem Post bei X.