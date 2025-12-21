Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Andrew Tate, umstrittener Influencer und ehemaliger Kickbox-Champion, hat sein Profidebüt im Boxen am Samstagabend bei Misfits Mania in Dubai klar verloren. Der 39-Jährige unterlag dem amtierenden Misfits-Schwergewichts-Champion Chase DeMoor nach Punkten. Während Tate in den ersten Runden mithalten konnte, dominierte DeMoor die zweite Hälfte des auf sechs Runden angesetzten Kampfes. Ein harter Aufwärtshaken in Runde fünf brachte Tate sichtbar ins Wanken, am Ende trug er einen Cut über dem rechten Auge und Blutergüsse davon.

Der Kampf wurde in einem Catchweight von 200 Pfund ausgetragen – auf Wunsch Tates. Für den Influencer war es der erste Ringauftritt seit fünf Jahren. Trotz der Niederlage zeigte er sich kämpferisch: "Besser versuchen und verlieren, als gar nicht antreten", schrieb er später auf X. Trotz mehrerer laufender Verfahren wurde Andrew Tate im Oktober zum Geschäftsführer der Misfits-Boxing-Reihe ernannt. In diesem Zusammenhang erhielt er auch die Chance, um den Schwergewichtstitel in den Ring zu steigen.

Mehrere Anklagen gegen Tate-Brüder Andrew Tate (39) und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Tristan stehen im Zentrum mehrerer schwerer strafrechtlicher Vorwürfe. In Rumänien sind die Brüder wegen Vergewaltigung, Menschenhandels und der Bildung einer kriminellen Vereinigung zur sexuellen Ausbeutung von Frauen angeklagt. 34 mutmaßliche Opfer wurden identifiziert, darunter eine 15-Jährige. Der Prozess begann im April 2024, verzögert sich jedoch wiederholt durch Einsprüche der Verteidigung. Ende 2022 wurden die beiden in Rumänien festgenommen und verbrachten einige Zeit in Untersuchungshaft und unter Hausarrest, bevor dieser aufgehoben wurde.

Internationaler Haftbefehl Im Mai haben britische Staatsanwälte 21 Anklagepunkte gegen die beiden zugelassen: zehn gegen Andrew, elf gegen Tristan. Die Vorwürfe umfassen Vergewaltigung, Menschenhandel und Körperverletzung – teils im Zusammenhang mit der Kontrolle von Prostitution. Die mutmaßlichen Taten sollen zwischen 2012 und 2015 in England begangen worden sein. Ein internationaler Haftbefehl liegt vor, die Brüder bestreiten alle Anschuldigungen. In den USA leitete der Generalstaatsanwalt von Florida im März 2025 eine strafrechtliche Untersuchung gegen die Brüder ein. Zudem reichte im März 2025 in Los Angeles eine Ex-Freundin, Brianna Stern, eine Zivilklage gegen Andrew Tate wegen sexueller Gewalt, Körperverletzung und emotionalem Missbrauch ein. Der Vorfall soll in einem Beverly Hills Hotel stattgefunden haben und endete laut Klägerin mit Choking und wiederholtem Schlagen. Tate bestreitet alle Vorwürfe.