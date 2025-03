Nach einem souveränen Kampf gegen den Polen Przemyslaw Gorgon holte sich Mobin Kahraze erstmals den Titel eines WBF International Champions. Mit seiner feinen Boxtechnik war er dem robusten Polen von Anfang an überlegen und war laut dem einstimmigen Urteil der Punkterichter in allen Runden vorne.

Abschied eines Großen

In seinem unwiderruflich letzten Fight bezwang Kampfsport-Legende Fadi Merza in einem Mittelgewichtskampf über sechs Runden den Ungarn Bela Istvan Orban einstimmig nach Punkten. "Danach überwogen die Gefühle. Nach so langer Zeit ist es für mich sehr emotional. Aber jetzt sollte ich aufhören, irgendwann ist Schluss. Die Gegner könnten meine Söhne sein", sagte Merza in einer bewegenden Rede.