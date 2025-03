Faustrecht im Multiversum: WM-Fight und Abschied

Es soll ein Spektakel werden, Österreichs größte Boxveranstaltung schaut dieses Mal in Niederösterreich vorbei. Am Samstag (ab 18 Uhr, ORF Sport Plus) kommt es im Schwechater Multiversum zu einer neuen Auflage der Bounce Fight Night. „Es wird ein großartiges Fest“, verspricht der ehemalige Boxchamp und Organisator Marcos Nader, der mit 2.700 Fans rechnet.