"Blutbad": Dänische No-Name-Truppe spielt in Nations League

Dänemarks A-Kader tritt in der Slowakei nicht an, weil die Spieler mit dem Verband DBU über die Form ihrer Verträge im Clinch liegen. Sie wollen individuelle Sponsorenverträge abschließen, auch wenn diese in Konkurrenz zum Nationalteamsponsor liegen. Darauf will sich der Verband bisher nicht einlassen. Eine Kompromisslösung, den alten Vertrag einen Monat weiterlaufen zu lassen und die Verhandlungen zu vertagen, wurde seitens des DBU abgelehnt. Delaney appellierte in einer Aussendung noch: "Ehrlich, lasst uns wie Erwachsene darüber reden."

Das letzte Aufgebot

Der DBU kratzte stattdessen Unbekannte zusammen, weil die Profis aus den höchsten Spielklassen sich mit den Teamspielern solidarisierten und schickt sie zu den zwei anstehenden Partien. Der Druck seitens der UEFA auf der Verband war groß. Der europäische Fußballverband kündigte an, die Disziplinarkommission einzuschalten, sollte Dänemark zu einem vereinbarten Match nicht antreten. Teammanager Kim Hallberg gab zu: "Wir müssen die zwei Länderspiele bestreiten, um eine millionenschwere Geldstrafe und einen möglichen Ausschluss für mehrere Jahre zu verhindern. Das ist für die Zukunft des dänischen Fußballs entscheidend. Wir freuen uns sehr, 24 Spieler für den Kader gefunden zu haben." Die Reservemannschaft bekommt mit John "Faxe" Jensen einen Aushilfstrainer, der zwischenzeitlich für Age Hareide übernimmt.

Der Teamchef aus Norwegen stellte sich auf die Seite seiner Spieler. Interimscoach Jensen kennt sich mit ungewöhnlichen Situationen aus: Er war Teil der Europameistermannschaft von 1992, die für Jugoslawien zum Turnier nachrückte und dort im Finale Deutschland 2:0 bezwang. Der ehemalige Mittelfeldspieler steuerte damals den ersten Treffer bei. "Ich sehe nur Verlierer in diesem Konflikt, am meisten verliert der dänische Fußball", ließ sich der 53-Jährige auf der Internetseite des Verbands zitieren. "Ich habe Ja gesagt, weil ich die Nationalmannschaft als Institution ansehe."