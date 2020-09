Bitte zu Tisch: Florian Nüßle fordert Snooker-Star Mark Allen

Florian Nüßle bekommt es in seinem Match am Mittwoch mit einem der Superstars der Snooker-Szene zu tun. Der junge Österreicher trifft auf den Nordiren Mark Allen, der aktuell die Nummer fünf der Weltrangliste ist und in seiner Karriere schon fünf Weltranglisten-Turniere gewinnen konnte. Sollte Nüßle die Sensation gelingen und er in die Runde der letzten 64 einziehen, dann winken ihm 3000 Euro Preisgeld.